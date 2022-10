L'entreprise de Trump : Nous n'avons pas besoin d'un contrôleur

Le dépôt de la Trump Organization mercredi soir est lié à la poursuite civile du procureur général Letitia James qui accuse l'ancien président américain et trois de ses enfants adultes d'avoir menti aux banques et aux assureurs en surévaluant frauduleusement ses actifs immobiliers et sa valeur nette.

Le 13 octobre, James a demandé à un juge de nommer un chien de garde pour examiner les informations financières que la société de Trump a données aux comptables, aux créanciers et aux assureurs, ainsi que toute vente d'actifs importants.

Mais dans le dépôt de mercredi, la Trump Organization a accusé James de fabriquer un "cahier de doléances" pour justifier l'octroi à un contrôleur d'un pouvoir "stupéfiant et excessif" pour superviser une "entreprise privée très prospère", sans preuve que la fraude a réellement eu lieu.

Ce que le (procureur général) cherche vraiment, c'est un ordre vague justifiant son affirmation de contrôle via un "moniteur" des affaires commerciales de son adversaire politique", a écrit Alina Habba, une avocate de la société et de Trump. "De tels efforts de nationalisation sont interdits par la Constitution."

James est un démocrate, tandis que Trump est un républicain.

Les défendeurs ont également déclaré que James n'avait pas la qualité pour intenter un procès parce que l'affaire ne concernait "que les droits contractuels de parties privées sophistiquées."

Une porte-parole de James a refusé de commenter jeudi.

Le procureur général a déclaré qu'un contrôleur aiderait à servir "l'intérêt public substantiel en freinant les comportements frauduleux et légaux".

En annonçant la poursuite le 21 septembre, Mme James a déclaré que son enquête avait permis de découvrir 23 actifs "grossièrement et frauduleusement gonflés", dont la Trump Tower à Manhattan et Mar-a-Lago en Floride, et plus de 200 évaluations d'actifs trompeuses.

Selon Mme James, la fraude a duré au moins une décennie et avait pour but d'aider à économiser de l'argent sur les prêts, les assurances et les impôts. Elle cherche à récupérer au moins 250 millions de dollars de gains présumés indus.

Bien que l'affaire n'implique pas de charges criminelles, Mme James a déclaré que M. Trump a violé à plusieurs reprises plusieurs lois criminelles de l'État et pourrait avoir violé la loi criminelle fédérale. Elle a demandé aux procureurs américains et à l'Internal Revenue Service d'enquêter.

L'affaire est New York contre Trump et al, Cour suprême de l'État de New York, comté de New York, n° 452564/2022.