Alior Bank SA est une banque commerciale basée en Pologne. La banque divise ses activités en trois segments : Particuliers, Entreprises et Trésorerie. Les opérations de la banque comprennent l'acceptation d'espèces en tant que dépôts à vue et la tenue de comptes de dépôt ; la tenue d'autres comptes bancaires ; l'octroi de crédits ; l'octroi et la confirmation de garanties bancaires et l'ouverture et la confirmation de lettres de crédit ; l'émission de titres bancaires ; la réalisation de règlements bancaires ; l'octroi de prêts en espèces ; l'émission de cartes de paiement ; la négociation de titres ; et la poursuite de services de courtage, entre autres. Elle opère par l'intermédiaire de la banque BPH.

Secteur Banques