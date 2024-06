Alisa Pankki Oyj, anciennement Fellow Pankki Oyj, est une banque numérique basée en Finlande. La banque offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, telles que les petites et moyennes entreprises. Elle offre également un rendement équitable et sûr sur les dépôts. La stratégie d'Alisa Pankki repose sur quatre pierres angulaires, qui constituent une base solide pour créer un avantage concurrentiel et développer l'activité : Une expérience client de premier ordre, qui associe des services numériques faciles à utiliser à un service client personnel simple ; Des domaines de produits rentables pour des segments de clientèle sélectionnés : sa sélection de services est spécialement conçue pour les particuliers qui apprécient les services bancaires de base quotidiens faciles à utiliser et les financements flexibles ; L'efficacité opérationnelle : avec la numérisation, des systèmes informatiques modernes, une gamme ciblée de services et une organisation efficace ; et La solvabilité, la domesticité et la responsabilité.

