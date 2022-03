Alithya : Le nouveau Powerhouse Playbook d'Alithya 365 accélère l'adoption de Power Platform de Microsoft

Montréal, Canada, le 31 mars 2022 - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: (ALYA (« Alithya ») a annoncé le lancement de son nouveau Alithya 365 Powerhouse Playbook (PHP), une combinaison de services-conseils, de formations pratiques et d'applications Power Apps de Microsoft qui peut élargir les fonctionnalités principales et propres aux applications d'entreprise de Dynamics 365 (D365) de Microsoft, ainsi qu'aux applications qui ne sont pas propulsées par Microsoft.

Alithya 365 PHP offre aux entreprises une façon de confirmer leur valeur commerciale, de favoriser l'adhésion à l'interne et d'accélérer l'adoption de projets de Power Apps. Il fournit des conseils de formation pour les utilisateurs novices à expérimentés afin de créer des applications d'entreprise utiles, avec peu de codage, qui respectent les pratiques exemplaires en matière de conformité et de sécurité.

Une fois la mise en œuvre effectuée, Alithya propose des options de services pour appuyer les Power Apps à l'interne au besoin. Pour permettre aux entreprises de gérer et de maîtriser leurs initiatives de Power Apps, le PHP offre le Microsoft Center of Excellence Toolkit, un coffre à outils qui comprend:

Un centre d'excellence (CoE) pour Power Apps qui permet de savoir qui fait quoi et quelles sources de données sont utilisées, pour que les équipes TI puissent faire le suivi et vérifier les Power Apps utilisées, ainsi que former et accompagner l'entreprise dans ce processus.

Des scénarios Power Apps gratuits, notamment Return to Workplace et Return to School , qui utilisent Dynamics 365 de Microsoft ainsi que d'autres applications d'entreprise pour aider les employés et les étudiants à retourner au bureau ou à l'école en toute confiance.

Citation de Ryan Casey, vice-président de l'expérience client pour la Pratique Microsoft d'Alithya:

« Les entreprises ont besoin d'une façon simple de former leurs employés à tirer parti de Power Platform de Microsoft et de ses Power Apps. Nous avons créé l'Alithya 365 Powerhouse Playbook afin d'offrir des lignes directrices concrètes sur le processus de conception de Power Apps à l'échelle de l'entreprise. La plateforme fournit également plusieurs autres Power Apps générales pouvant être utilisées non seulement en entreprise lors du retour au travail post-COVID, mais aussi pour aider à régir et gérer la création et l'utilisation de Power Apps pour tous les concepteurs. »

À propos d'Alithya et de sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.



L'équipe Microsoft d'Alithya est l'une des plus importantes en Amérique du Nord avec une pratique diversifiée comprenant les solutions Dynamics, Azure, Power Apps, l'analyse avancée de données en entreprise, des solutions numériques et des services d'architecture. Mettant l'accent sur les résultats d'affaires et la transformation numérique dès la mise en œuvre, Alithya a livré des solutions Microsoft à des centaines de clients du secteur manufacturier, des services professionnels et de la santé.