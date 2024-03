ALK-Abello A/S est une société danoise active dans l'industrie pharmaceutique. Elle est engagée dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le diagnostic de l'allergie. Son portefeuille de produits comprend des vaccins contre les allergies, des traitements d'urgence et des produits de diagnostic des allergies. L'offre de la société en matière de vaccins contre les allergies comprend des vaccins en comprimés, des vaccins sublinguaux et des vaccins sous-cutanés. Sa gamme de produits pour les traitements d'urgence comprend des produits pour la gestion de l'anaphylaxie. Sa gamme de produits de diagnostic des allergies comprend des extraits d'allergènes pour les tests d'allergie, tels que les tests cutanés. La société est présente dans le monde entier par le biais de filiales, d'unités de production et de distributeurs dans des pays tels que l'Autriche, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, la Suisse, les États-Unis et la Chine.

Secteur Produits pharmaceutiques