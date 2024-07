Alkali Metals Ltd fabrique et vend des produits chimiques. La société est un fournisseur de produits chimiques en Inde et aux États-Unis pour les produits chimiques industriels et de spécialité, les matières premières et les minéraux. C'est un fournisseur de solutions complètes pour l'identification, la synthèse et la qualification d'une large gamme de produits chimiques. Les produits de la société comprennent des produits API, des composés de pyridine (amino-méthyle), des composés d'acétylpyridine, des composés de borate d'alkyle, des composés d'aminopyridine, des dérivés d'azaindole, des composés de bipyridine, des acides boroniques, des composés de bromopyridine, des composés de cyanopyridine, des composés cycliques et des produits chimiques fins, des composés de diéthylamino-pyridine, des matériaux DSSC et oled, des composés de cyanopyridine, des composés de cyanopyridine et des produits chimiques fins, matériaux DSSC et oled, composés éthoxy-pyridine, composés fluoropyridine, composés hydroxy-pyridine, composés méthoxy-pyridine, nouveaux produits, composés nitropyridine, autres dérivés métalliques, dérivés du potassium, composés pyridine n-oxyde, composés pyrimidine, dérivés du sodium, composés tétrazole, composés triazole, et autres.