Alkali Metals Ltd fabrique et vend des produits chimiques. La société est engagée dans la fabrication de sodium métal. Elle fabrique une variété de produits allant des dérivés de métaux alcalins aux amino-pyridines, aux tétrazoles, aux composés cycliques et aux produits chimiques fins. Elle s'est diversifiée dans la fabrication de dérivés du sodium, de dérivés de la pyridine, de produits chimiques fins, d'interfaces de programmation d'applications (API) et autres. Elle possède trois unités de production, à Uppal, Dommara Pochampally et JNPC Visakhapatnam. Ses produits API comprennent la benzocaïne, le fluconazole, le chlorhydrate de lopéramide, le chlorhydrate de phényléphrine et le rabéprazole sodique. Ses produits 4-(Aminomethyl) Pyridine comprennent la 3-(Aminomethyl) Pyridine et la 4-(Aminomethyl) Pyridine. Les composés d'acétylpyridine comprennent la 2-acétyl-4-méthylpyridine, la 2-acétylpyridine, la 3-acétylpyridine, la 4-acétylpyridine, le N-6-méthyl-2-pyridylacétamide et d'autres produits. Elle est présente en Inde, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe et au Japon.

Secteur Produits chimiques de base