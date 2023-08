Alkami Technology, Inc. est un fournisseur de solutions bancaires numériques basé aux États-Unis. La société propose aux banques et aux coopératives de crédit des plateformes bancaires numériques basées sur le cloud. La plateforme facilite l'intégration, l'engagement et la gestion des comptes des utilisateurs particuliers et professionnels. Sa suite de services bancaires en ligne comprend un tableau de bord, l'historique du compte, le transfert de fonds, le paiement de factures, un outil d'épargne, un budget facile, des alertes et des notifications configurables, des comptes liés, des thèmes et des widgets. La société propose la plateforme Alkami, des solutions bancaires pour les particuliers, des solutions bancaires pour les entreprises et les solutions de la différence Alkami.

Secteur Services et conseils en informatique