Alkem Laboratories Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le secteur pharmaceutique avec des opérations mondiales. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques et nutraceutiques. La société propose ses produits dans divers domaines thérapeutiques, tels que les anti-infectieux, la dermatologie, la diabétologie, la cardiologie, la gastro-entérologie, l'ostéoporose, la rhumatologie, le système nerveux central (SNC), l'oncologie, l'urologie, la gynécologie, ainsi que les vitamines, les minéraux et la nutrition. Sa gamme de produits comprend des produits de prescription, des produits génériques Alkem et des produits en vente libre. Le portefeuille de produits de la société comprend des marques telles que Clavam, Pan, Pan-D, Taxim-O, A To Z NS, Xone, Taxim, Gemcal, Pipzo et Ondem. La société opère par le biais d'un segment, les produits pharmaceutiques. Elle possède environ 21 usines de fabrication réparties sur plusieurs sites en Inde et aux États-Unis. La société possède environ 800 marques et opère dans 40 pays.

