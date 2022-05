Alkem Laboratories Limited : Nomura maintient sa recommandation à l'achat

Données financières INR USD EUR CA 2022 105 Mrd 1 359 M 1 305 M Résultat net 2022 18 079 M 233 M 224 M Tréso. nette 2022 12 555 M 162 M 156 M PER 2022 19,3x Rendement 2022 1,13% Capitalisation 347 Mrd 4 481 M 4 305 M VE / CA 2022 3,18x VE / CA 2023 2,75x Nbr Employés 15 357 Flottant 25,5% Graphique ALKEM LABORATORIES LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALKEM LABORATORIES LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 2 903,00 INR Objectif de cours Moyen 3 841,00 INR Ecart / Objectif Moyen 32,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sandeep Singh Managing Director & Executive Director Rajesh Dubey Chief Financial Officer & President-Finance Basudeo Narain Singh Executive Chairman Ambrish Kumar Srivastava Assistant Vice President-Clinical Research Manish Narang Secretary, Compliance Officer & President-Legal Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALKEM LABORATORIES LIMITED -19.87% 4 481 JOHNSON & JOHNSON 3.38% 465 363 PFIZER, INC. -15.46% 280 096 ABBVIE INC. 13.37% 271 251 ELI LILLY AND COMPANY 5.58% 262 514 ROCHE HOLDING AG -15.85% 258 421