Alkemy fait progresser deux raffineries, les perspectives du lithium sont extrêmement solides

(Alliance News) - Alkemy Capital Investments PLC a noté jeudi des progrès dans sa raffinerie de sulfate de lithium de Port Hedland en Australie occidentale et dans sa raffinerie d'hydroxyde de lithium de Wilton à Teesside, en Angleterre, tout en commentant que les perspectives industrielles plus larges pour le traitement du lithium sont "extrêmement robustes".

Les actions d'Alkemy étaient en hausse de 16 % à 206,20 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Alkemy est une société basée à Londres qui se concentre sur le développement de projets dans le secteur de l'énergie et des métaux de transition.

Elle a déclaré que sa raffinerie de Port Hedland "progressait rapidement", avec des terrains décrochés dans la zone industrielle stratégique de Boodarie, aux côtés de multinationales telles que BP PLC, basée à Londres, Posco, basée à Pohang, en Corée du Sud, et Fortescue Metals Group Ltd, basée à Perth, en Australie. L'entreprise a indiqué que le processus d'autorisation environnementale et de planification, ainsi que les études de faisabilité et d'ingénierie, sont en cours à Port Hedland.

De son côté, Alkemy a déclaré que sa raffinerie d'hydroxyde de lithium de Wilton, située dans le port franc de Teesside, en Angleterre, avait reçu les autorisations environnementales et de planification et qu'elle était "prête à démarrer", les études finales d'ingénierie et de conception étant en cours. Alkemy affirme que Wilton, via sa filiale à 100 % Tees Valley Lithium Ltd, est une raffinerie d'hydroxyde de lithium de "classe mondiale" et "l'une des plus grandes et des plus avancées d'Europe".

Alkemy a également déclaré avoir décroché un accord d'achat de lithium avec Recharge Industries, le nouveau propriétaire de Britishvolt, pour fournir de l'hydroxyde de lithium à faible teneur en carbone, avec d'autres accords d'achat européens en cours d'élaboration

Ces accords s'ajoutent aux discussions sur le financement du projet qui progressent avec de nombreux fournisseurs potentiels de financement par emprunt, par actions stratégiques et par obligations vertes.

"Depuis la création de notre société il y a un peu plus d'un an, nous avons réalisé des progrès incroyables dans l'avancement de nos deux projets de raffinerie de lithium, notamment en décrochant des sites clés à Teesside et Port Hedland, en obtenant des permis de construire et des autorisations environnementales, en établissant des partenariats stratégiques de vente et d'autres partenariats clés, ainsi qu'en obtenant la reconnaissance des gouvernements, de l'industrie et des médias", a déclaré Sam Quinn, directeur non exécutif.

"Nous continuons à faire avancer les discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels de matières premières et considérons qu'un accord contraignant avec l'une ou plusieurs de ces parties serait un facteur de croissance pour l'entreprise.

"Nous sommes convaincus que la qualité de ce que nous proposons, en tant que l'un des raffineurs les moins polluants au monde et le plus grand raffineur européen d'hydroxyde de lithium de qualité batterie sans déchets, ainsi que les progrès rapides réalisés à ce jour dans le cadre de nos projets, nous placent dans une position favorable dans ces négociations."

En ce qui concerne les perspectives macroéconomiques plus larges, Alkemy a déclaré que le traitement du lithium se trouvait dans une position "extrêmement solide".

Elle affirme que la construction d'une installation européenne de traitement du lithium réduira la dépendance régionale vis-à-vis de la Chine, qui, selon elle, contrôle actuellement 90 % de la capacité mondiale de raffinage du lithium.

