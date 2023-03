Silverwood charge des avocats d'assurer la liaison avec Lush

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Caledonia Mining Corp PLC - producteur d'or dont l'actif principal est la mine Blanket au Zimbabwe - Dépose

un nouveau rapport technique NI 43-101 à l'appui des estimations des ressources et des réserves minérales de la mine Blanket annoncées le 6 février. Estimation des ressources minérales totales mesurées et indiquées à Blanket, y compris les réserves minérales, de 1 095 000 onces d'or dans 10,72 millions de tonnes à 3,18 grammes par tonne. L'estimation des réserves minérales totales à Blanket est de 395 000 onces d'or dans 3,94 millions de tonnes à 3,12 g/t.

----------

Ariana Resources PLC - société d'exploration et de développement ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Europe - annonce que sa filiale turque à 100 %, Galata Mineral Madencilik, a obtenu les droits exclusifs d'exploration pour trois nouveaux permis dans l'est de la Turquie, dans le cadre du projet Leopard. Les trois licences contiguës, valables pour sept ans, couvrent une superficie de 6 000 hectares et sont détenues à 100 % par Ariana. L'objectif est de découvrir des gisements de cuivre et d'or d'une valeur de plusieurs millions d'onces dans l'est de la Turquie, et d'autres demandes de licences seront déposées.

----------

Rockfire Resources PLC - société d'exploration d'or, de métaux de base et de minéraux critiques - informe que Sunshine Gold Ltd, société cotée à l'ASX, a fourni à l'Australian Stock Exchange une mise à jour de ses activités d'exploration sur le tenement de Lighthouse. Sunshine Gold Limited est fermier de la concession de Lighthouse et a l'option d'acquérir une participation maximale de 75 % dans la concession en dépensant 2,2 millions de dollars australiens sur une période de trois ans. Sunshine Gold rapporte que la cartographie et l'échantillonnage d'éclats de roche ont confirmé la présence d'une cible prête à être forée, à savoir une zone de cisaillement aurifère, au sud du plateau.

----------

RC365 Holding PLC - Société basée à Londres spécialisée dans les solutions de passerelles de paiement et les services de support et de sécurité informatique - annonce que sa filiale Regal Crown Technology Ltd a conclu une facilité de prêt convertible avec Hong Kong Easy Charge Ltd. La facilité concerne un prêt convertible de 10 % échéant le 30 avril 2024 pour un montant de 5 000 000 HKD et convertible en nouvelles actions ordinaires de HK Easy Charge.

----------

Silverwood Brands PLC - Société d'investissement basée à Londres ciblant les secteurs de l'alimentation, de l'alimentation biologique, du bien-être, du style de vie et des loisirs - Rejette les raisons invoquées par les administrateurs de Lush Cosmetics Ltd pour refuser d'enregistrer les transferts d'actions dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 19,8 % dans Lush. Charge ses avocats d'aborder ces questions avec Lush. La société States est satisfaite de sa position et continuera à prendre les mesures appropriées pour protéger ses intérêts. Réitère à ses actionnaires que, dans l'attente de l'enregistrement des transferts, elle continue à détenir des droits de contrôle contractuels par le biais d'un accord avec Andrew Gerrie et Alison Hawksley en ce qui concerne les actions de Lush, y compris, mais sans s'y limiter, le contrôle des votes et la participation aux assemblées générales, ainsi que la réception des dividendes et des distributions. L'entreprise continue d'inviter à un dialogue constructif et ouvert avec l'équipe de direction de Lush afin que toutes les questions puissent être résolues.

----------

Alkemy Capital Investments PLC - Société londonienne spécialisée dans le développement de projets dans le secteur de l'énergie et des métaux de transition - Tees Valley Lithium Ltd, filiale à 100 %, signale que la raffinerie d'hydroxyde de lithium de TVL à Teesside figure en bonne place dans le document de la Critical Minerals Asssociation intitulé "Midstream Processing and Refining : Unlocking Security of Supply". La Critical Minerals Association UK est un interlocuteur clé entre le gouvernement britannique et l'industrie des minéraux critiques et vise à soutenir le développement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques au Royaume-Uni. Elle ajoute que la raffinerie de lithium de TVL à Teesside a été identifiée par la CMA UK comme un projet d'étude de cas qui constituera un élément stratégique clé du secteur intermédiaire de traitement et de raffinage des minéraux critiques au Royaume-Uni.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés