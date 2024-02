Alkemy SpA est une entreprise italienne active dans le secteur du marketing numérique. La Société se concentre sur le développement de technologies de transformation numérique, y compris la conception et la mise en œuvre de solutions pour la numérisation des réseaux interentreprises (B2B) et interentreprises (B2C). Son offre comprend la création de stratégies numériques et omnichanneles, des outils d'analyse de données et de gestion de la relation client (CRM), la conception de boutiques en ligne, la production de contenu en ligne, le développement de campagnes cross-canal, la gestion des médias sociaux, la conception de l'expérience utilisateur (UX), la réalisation de sites Web et d'applications mobiles, le référencement (SEO), le reciblage ainsi que la planification intégrée des canaux, entre autres.

Secteur Publicité et marketing