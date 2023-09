(Alliance News) - Alkemy Spa a annoncé mercredi un bénéfice de 1,4 million d'euros au premier semestre, en baisse de 43 % par rapport aux 2,5 millions d'euros enregistrés au 30 juin 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 57,5 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport à 49,0 millions d'euros, principalement en raison de l'expansion du périmètre du groupe et de la focalisation sur les clients majeurs, soutenue par le travail de l'équipe Go-to-Market.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 6 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport aux 5,4 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2022.

L'Ebit s'est élevé à 3,0 millions d'euros, en baisse de 19 % par rapport aux 3,7 millions d'euros de l'année dernière, principalement en raison de la hausse des dépréciations et des amortissements au cours de la période liée aux investissements réalisés au second semestre 2022, et des dépenses non récurrentes principalement liées à des frais de personnel non habituels.

La position financière nette du groupe au 30 juin était négative de 35,4 millions d'euros, en baisse par rapport à la PFN négative de 34,1 millions d'euros enregistrée au 31 décembre 2022.

Alkemy a clôturé mercredi dans le vert de 0,9 pour cent à 9,00 EUR par action.

