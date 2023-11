(Alliance News) - Alkemy Spa a annoncé mardi avoir clôturé les neuf premiers mois avec un bénéfice net de 2,4 millions d'euros, en baisse par rapport aux 3,6 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 74,7 millions d'euros à 85,9 millions d'euros, principalement en raison de l'élargissement du champ d'action du groupe et de l'accent mis sur la reprise de la croissance organique.

L'Ebitda ajusté - chiffre d'affaires moins les charges d'exploitation, à l'exclusion des produits et charges non récurrents - a augmenté de 7,9 millions d'euros à 9 millions d'euros, avec une marge presque stable de 10,6 % à 10,5 %.

Le résultat d'exploitation a diminué, passant de 5,1 millions d'EUR à 4,8 millions d'EUR, principalement en raison de l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement au cours de la période, liée aux investissements réalisés au cours du second semestre de 2022, et de dépenses non récurrentes, principalement liées à des frais de personnel non habituels.

Le bénéfice avant impôt a diminué, passant de 5,0 millions d'euros à 3,3 millions d'euros, en raison de la hausse des charges financières enregistrées au cours de la période, due à l'augmentation des emprunts par rapport au 30 septembre 2022 et à l'augmentation des taux d'intérêt du marché.

Le flux net de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois a été positif de 5,9 millions d'euros, contre 3,7 millions d'euros en 2022, l'augmentation étant principalement due à la hausse des éléments non monétaires au cours de la période, à la baisse des revenus différés enregistrés et à la dynamique liée au fonds de roulement net.

La position financière nette du groupe au 30 septembre était négative de 34,5 millions d'euros, en baisse de 400 000 euros par rapport au 31 décembre 2022. Cette évolution est due à l'augmentation des dettes financières liées à l'application de la norme IFRS 16 et des dettes bancaires, partiellement compensée par la diminution des dettes liées aux options de vente suite à l'exercice de l'option d'achat des 49 % restants du capital social de Design Group Italia au troisième trimestre.

