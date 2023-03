Alkemy gérera les canaux sociaux d'Enel X Global Digital Media.

(Alliance News) - Alkemy Spa a annoncé jeudi qu'elle a été choisie par Enel X - une société du groupe Enel opérant dans le secteur de la fourniture d'énergie et de l'efficacité énergétique - pour la conception, la gestion du contenu et la gestion de la communauté des canaux sociaux d'Enel X Global Digital Media.

Mario Varriale, directeur général du centre de compétences Digital Marketing, a déclaré : "Nous sommes ravis qu'un partenaire aussi prestigieux qu'Enel X ait apprécié la force de notre approche, qui associe le conseil et la créativité à la technologie et à la connaissance fondées sur les données. Ce projet représente un partenariat stratégique pour nous car il nous permet, avec un leader du marché comme Enel X, de renforcer notre présence dans l'industrie de l'énergie et des services publics".

L'action Alkemy s'est négociée dans le vert jeudi, en hausse de 0,2 % à 11,90 euros par action.

