Alkemy Capital Investments PLC - société londonienne spécialisée dans les acquisitions dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux technologiques - annonce une perte avant impôts de 1,2 million de livres sterling pour le semestre clos le 31 juillet, contre 1,4 million de livres sterling l'année précédente. La société ne génère aucun revenu. Les frais administratifs ont augmenté de 34 % pour atteindre 947 423 GBP, tandis que les coûts de développement des projets ont diminué de 67 % pour atteindre 215 461 GBP. Au 31 juillet, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 40 307 GBP, contre 13 242 GBP à la même date l'année précédente. Alkemy indique qu'elle poursuit des discussions avancées avec plusieurs fournisseurs potentiels de matières premières clés et avec plusieurs autres clients potentiels pour son hydroxyde de lithium. Elle "s'attend à ce que d'importants contrats d'achat et/ou de partenariat soient conclus en temps voulu". La société affirme qu'elle a "continué à faire des progrès significatifs dans un environnement macroéconomique difficile" et qu'elle est bien placée pour bénéficier du besoin croissant d'hydroxyde de lithium et de la "préférence croissante" des équipementiers pour s'approvisionner en utilisant des "chaînes d'approvisionnement plus locales".

Cours actuel de l'action : 120,55 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

