Alkemy, un bénéfice divisé par deux mais un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Alkemy Spa a approuvé lundi le rapport intermédiaire pour les trois mois clos le 31 mars 2023, faisant état d'un bénéfice avant impôt de 800 000 euros, contre 1,6 million d'euros au premier trimestre 2022, principalement en raison de l'augmentation des charges financières au cours de la période due à des emprunts plus élevés par rapport à la même période de l'année dernière et à des taux d'intérêt plus élevés sur le marché.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2023 s'élève à 28,0 millions d'euros, en hausse de 20 % par rapport aux 23,4 millions d'euros du premier trimestre 2022, principalement en raison de l'élargissement du périmètre d'activité du groupe et de la reprise partielle de la croissance organique.

L'Ebitda ajusté s'est élevé à 2,5 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport aux 2,3 millions d'euros du premier trimestre 2022.

L'Ebit s'élève à 1,3 million d'euros, en baisse de 20 % par rapport à 1,6 million d'euros au T1 2022, principalement en raison de l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement liés à des dépenses d'investissement plus élevées à partir du T2 2022.

La position financière nette du Groupe au 31 mars 2023 était négative de 34,8 millions d'euros, soit une légère dégradation par rapport à la PFN négative de 34,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison de la comptabilisation de nouveaux passifs de location.

Compte tenu des résultats obtenus au cours des premiers mois de 2023 et de l'état d'avancement actuel des commandes en portefeuille et des nouveaux contrats activés, sauf survenance d'autres événements aggravants, actuellement imprévisibles, il est confirmé que les attentes du Groupe sont positives et visent la poursuite de la croissance organique, tant au niveau du chiffre d'affaires que des marges.

L'action Alkemy a clôturé dans le vert lundi, en hausse de 1,1% à 11,10 euros par action.

