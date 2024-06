(Alliance News) - Les marchés boursiers européens se sont orientés vers une ouverture à la baisse mardi, suivant les baisses mondiales dans d'autres pays, alors que les données décevantes sur l'industrie manufacturière américaine ont pesé sur le sentiment du marché.

Les investisseurs, quant à eux, attendent avec prudence la décision politique de la Banque centrale européenne cette semaine, qui devrait réduire les taux d'intérêt pour la première fois depuis 2019.

Ainsi, le FTSE Mib devrait baisser de 0,1 pour cent ou 47,5 points après avoir clôturé dans le vert de 0,7 pour cent à 34 670,06.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le rouge de 0,3 % ou 24,8 points, le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,3 % ou 53,4 points et le CAC 40 de Paris devrait ouvrir dans le rouge de 0,3 % ou 27,7 points.

Commentaire de Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst chez Swissquote Bank : "Les rendements américains ont chuté lundi après que les dernières données ISM sur le secteur manufacturier aient montré une accélération inattendue de la contraction en mai, dans un contexte de baisse des prix. La combinaison d'une contraction plus rapide que prévu et de pressions sur les prix plus lentes que prévu a alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait - éventuellement - réduire ses taux d'ici la fin de l'année. Le rendement américain à deux ans est tombé à 4,80 %, contre 5 % à la fin du mois dernier, le rendement à dix ans est passé sous la barre des 4,40 % et l'indice du dollar américain a chuté sous ses moyennes quadratiques 100 et 200. L'affaiblissement du dollar a poussé l'EURUSD au-dessus de la résistance de 1,09, le Cable a franchi la barre des 1,28 tandis que l'USDJPY s'est affaibli."

"Tous les regards sont tournés vers les données de l'emploi américain de cette semaine. La faiblesse des données devrait encore alimenter les attentes dovish de la Fed", a conclu l'analyste.

Parmi les cotations mineures de l'Italie lundi, le Mid-Cap a gagné 0,2 pour cent à 47 838,27, le Small-Cap a clôturé dans le vert par 0,2 pour cent, tandis que l'Italie Growth a clôturé sans changement à 8 192,15.

Sur le Mib, Telecom Italia a progressé de 4,1% à 0,2520 EUR. Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "après le feu vert de Bruxelles pour la cession du réseau, le marché boursier s'attend à ce que ce soit vraiment le bon moment pour Telecom Italia et récompense aujourd'hui le titre avec une forte hausse. En arrière-plan, deux questions demeurent : la vente de Telecom Sparkle et la rentabilité de l'opérateur téléphonique (ServCo) après la vente de l'infrastructure (NetCo)".

Leonardo a gagné 2,4 % à 24,14 euros, le titre ayant atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 24,35 euros par action au cours de la séance.

STMicroelectronics a clôturé avec une avance de 1,4 pour cent à 38,32 euros par action. Citadel Advisors a réduit sa position courte sur STMicroelectronics à 0,58% contre 0,6% précédemment.

UniCredit a clôturé dans le vert (1,2%) après avoir annoncé lundi qu'elle exercerait son option de remboursement anticipé sur deux obligations émises en 2019. En détail, la banque remboursera par anticipation l'obligation à taux fixe de 1,25 milliard d'euros arrivant à échéance en juin 2025 et l'obligation de 750,0 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2025. Les deux remboursements se feront au pair, le premier devant être exécuté le 25 juin de cette année et le second le 3 juillet.

Dans le segment des cadets, OVS a progressé de 5,1 %, avec un nouveau prix de 2,86 EUR par action.

GVS a progressé de 4,7 pour cent, après avoir été dans le vert de 0,6 pour cent vendredi soir.

LU-VE, d'autre part, a abandonné 3,4 pour cent, tournant à la baisse après deux sessions clôturées parmi les haussiers.

Anima Holding - dans le rouge de 0,6 % - a annoncé lundi qu'elle avait racheté 580 700 de ses propres actions ordinaires entre le 27 et le 31 mai à un prix moyen de 4,8306 euros chacune et pour une valeur de 2,8 millions d'euros.

Banca Ifis - dans le rouge de 0,7% - a annoncé que Katia Mariotti, l'actuel chef de la division NPLs, a terminé le plan d'affaires de trois ans de la même division, et à partir du 3 août prochain, entreprendra une nouvelle mission professionnelle à AMCO - Asset Management Company.

Dans le segment des petites capitalisations, Alkemy a clôturé en hausse de plus de 19 %. Retex a annoncé lundi qu'elle avait lancé une offre publique d'achat sur les actions d'Alkemy. L'offre est de 12,00 euros pour les 5,7 millions d'actions ordinaires de la société et vise à retirer Alkemy de la cote. Duccio Vitali, administrateur délégué d'Alkemy, participera à l'offre avec ses 625 616 actions, soit 11 % du capital d'Alkemy.

La valeur offerte par Alkemy représente une prime de 21% par rapport à la clôture du vendredi 31 mai et de 16% par rapport à la moyenne des 12 derniers mois, de 9,7% par rapport à la moyenne des 6 derniers mois et de 22% par rapport à la moyenne du dernier trimestre. Si l'offre publique d'achat est entièrement souscrite, Retex versera un total de 68,2 millions d'euros.

Class Editori, en revanche, a progressé de 8,9 %, après la perte de 1,0 % enregistrée vendredi.

Sogefi a augmenté de 2,4 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait finalisé la vente de sa division Filtration au fonds d'investissement américain Pacific Avenue Capital Partners. La contrepartie en numéraire reçue par Sogefi, conformément à l'annonce faite le 23 février, était de 331,2 millions d'euros, déterminée sur la base d'une valeur d'entreprise de 374 millions d'euros et d'ajustements tenant compte de l'estimation du fonds de roulement net et de la position financière nette au 31 mai 2024.

Le conseil d'administration de Softlab - dans le rouge de 3,0 pour cent - a approuvé le projet d'états financiers consolidés au 31 décembre 2023, clôturant avec une perte de 400 000 EUR par rapport à un bénéfice de 3,2 millions EUR pour l'année 2022.

Cellularline a clôturé dans le rouge de 1,9 pour cent. La société a annoncé vendredi que les actionnaires minoritaires de Worldconnect, Samuel Gerber et CAE Invest, ont chacun exercé leur option de vente pour vendre à Cellularline 10 % du capital social de Worldconnect. Cellularline détient ainsi une participation de contrôle de 90 % dans Worldconnect.

Parmi les PME, IMD International Medical Devices a progressé de 3,5 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord pour acquérir une participation de 30 % dans General Medical Italia avec son partenaire UK Medical Imaging. Le prix total de cette acquisition de 30 % a été fixé à 300 000 euros, à payer intégralement en espèces à la date de clôture.

High Quality Food, d'autre part, a gagné 5,7 %, rebondissant après trois séances clôturées par une bougie baissière.

Gentili Mosconi a chuté de 4,9 %. La société a déclaré vendredi que les revenus du premier trimestre s'élevaient à 11,6 millions d'euros, contre 13 millions d'euros au cours de la même période de 2023. "La baisse du chiffre d'affaires d'environ 11% est principalement attribuable à la performance de la ligne d'activité des tissus d'habillement, qui, également au cours des premiers mois de l'exercice, a été affectée par le ralentissement continu du marché du luxe", peut-on lire dans la note.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge (0,4 %) à 38 804,50, le Hang Seng était en hausse de 0,4 % à 18 481,56 et le Shanghai Composite était légèrement dans le vert à 3 081,25.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3 pour cent à 38 571,03, le Nasdaq a augmenté de 0,6 pour cent à 16 828,67, et le S&P 500 a gagné 0,1 pour cent à 5 283,40.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0902 USD contre 1,0886 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2800 USD contre 1,2788 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 77,61 USD le baril contre 78,43 USD le baril lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 350,21 USD l'once contre 2 341,10 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit le taux de chômage en Allemagne à 0955 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1600 CEST, les données sur les biens durables et les nouveaux emplois seront publiées, tandis qu'à 2230 CEST, ce sera le tour des stocks hebdomadaires de pétrole.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

