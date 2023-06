Alkermes Public Limited Company est une société biopharmaceutique entièrement intégrée. La société est engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients dans les domaines des neurosciences et de l'oncologie. Elle possède un portefeuille de produits commerciaux axés sur la dépendance à l'alcool, la dépendance aux opiacés, la schizophrénie et le trouble bipolaire I, ainsi qu'un pipeline de produits candidats en développement pour les troubles neurodégénératifs et le cancer. Les produits de la société comprennent ARISTADA, ARISTADA INITIO, LYBALVI et VIVITROL. ARISTADA est une suspension injectable intramusculaire à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie. LYBALVI est un antipsychotique atypique oral à prise unique quotidienne pour le traitement des adultes atteints de schizophrénie et pour le traitement des adultes atteints de trouble bipolaire I, en monothérapie d'entretien ou pour le traitement aigu des épisodes maniaques ou mixtes, en monothérapie ou en complément du lithium ou du valproate.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale