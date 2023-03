Eden remporte des victoires sur le plan réglementaire ; la cotation de Marula sur l'AIM progresse

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Eden Research PLC - société de protection des cultures durables et de santé animale - A ce jour, Mevalone a reçu l'approbation réglementaire de 17 états américains et Cedroz celle de huit états. Il s'agit dans les deux cas de produits phytosanitaires. Sean Smith, directeur général, ajoute : "Ces autorisations d'État marquent de nouvelles étapes dans notre parcours et élargissent directement notre marché potentiel aux États-Unis. Nous poursuivons nos efforts afin d'étendre continuellement notre présence sur le territoire américain, en nous concentrant principalement sur l'obtention de l'autorisation réglementaire en Californie et dans plusieurs autres États. Nous sommes impatients d'informer le marché de nos progrès en temps voulu.

----------

Solgenics Ltd - société de développement d'énergies renouvelables - déclare que de "multiples" accords de non-divulgation ont été signés avec d'éventuels fournisseurs d'électricité pour la première phase d'une centrale de 100 mégawatts. Solgenics développe un projet d'énergie renouvelable de 300 mégawatts à base de panneaux solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie par batterie dans la province de Tete au Mozambique. L'accent est également mis sur la réalisation d'une étude de faisabilité bancable. Hanno Pengilly, directeur général, déclare : " La portée et le budget de l'étude de faisabilité ont été mis à jour sur la base de l'engagement de l'Offtaker et devraient prendre de 9 à 12 mois une fois le financement décroché. Pour achever l'étude de faisabilité, un budget de développement de 1,5 million USD a été créé et comprend les derniers devis des consultants et conseillers tiers."

----------

Savannah Resources PLC - Société de développement du lithium axée sur l'Europe - L'organisme de surveillance portugais rend publics le rapport environnemental révisé du projet de lithium Barroso, le plan d'exploitation minière et les documents connexes. Le plan minier est similaire au plan 2020, qui prévoit une phase d'exploitation de 12 ans. La durée totale du projet sera de 17 ans. Il comprend également des mesures visant à "supprimer, minimiser ou atténuer l'impact du projet sur l'environnement et les communautés locales". La date limite de notification de l'étude d'impact environnemental de l'organisme de surveillance est fixée au 31 mai. Si tout se passe bien, Savannah espère obtenir une licence environnementale en 2024.

----------

Chaarat Gold Holdings Ltd - société d'exploitation aurifère possédant des actifs en Arménie et au Kirghizstan - signale un décès à la mine de Kapan. Le décès est survenu chez un employé de S&A Mining, une société contractuelle qui effectue des opérations minières dans le cadre du projet. Chaarat ajoute : "Le déclin en cours de développement reste fermé pendant que les autorités et Chaarat concluent leurs enquêtes. Les opérations minières ont été temporairement suspendues pour faciliter la mise en place d'un dispositif de sécurité afin d'examiner l'événement et d'impliquer toutes les équipes. Les opérations ont depuis repris dans toutes les zones, à l'exception de la rampe de développement susmentionnée."

----------

Gulf Investment Fund PLC - fonds d'investissement axé sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman - annonce le lancement d'une offre publique d'achat portant sur un maximum de 100 % de la participation de chaque actionnaire dans la société. Elle indique que ses actifs seront évalués le 11 avril, puis répartis entre un pool continu et un pool d'offre. "Le conseiller en investissement sera chargé de réaliser les actifs alloués au pool d'appel d'offres dès que possible et le produit (après paiement des coûts de l'appel d'offres) sera utilisé pour racheter les actions offertes", ajoute Gulf. Le prix de l'offre sera déterminé une fois que les actifs auront été alloués. Les actions apportées seront annulées. L'offre publique d'achat est soumise à une condition de taille minimale : le capital social après l'offre ne doit pas être inférieur à 38,0 millions d'actions.

----------

Marula Mining PLC - Investisseur minier basé à Haywards Heath, Angleterre - Déclare que les plans pour obtenir la cotation sur l'AIM ont progressé. Nomme MSA Group comme consultant technique pour la cotation. MSA fournit des services d'exploration, de géologie, d'estimation des ressources et des réserves minérales, d'exploitation minière et de conseil en matière d'environnement. "Le groupe MSA a préparé de nombreux rapports publics pour toutes les grandes bourses minières et réalisera un rapport de personnes compétentes sur le portefeuille de projets de métaux de batterie de la société en Afrique", ajoute M. Marula. La société indique que le cabinet d'avocats ENSafrica a été désigné comme cabinet d'avocats africain dans le cadre de la cotation. Marula est actuellement cotée à l'Aquis Exchange.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.