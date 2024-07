Marula Mining PLC - Compagnie minière basée à Londres avec des opérations en Afrique - La filiale Muchai Mining South Africa Proprietary Ltd signe un accord avec la compagnie sud-africaine Mansena Cobalt Proprietary Ltd pour acquérir une participation de 51% dans Mansena Kruisrivier Cobalt Proprietary Ltd. MKC détient des droits de prospection sur plus de 2 340,90 hectares de la ferme Kruisrivier 74 JC située dans le district d'Elias Motsoaledi, dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud. Le site contient la mine de cobalt historique de Kruisrivier pour laquelle MKC a déposé une demande de permis d'exploitation minière qui devrait être délivrée en temps voulu.

La mine de Kruisrivier a été exploitée pendant 55 ans, jusque dans les années 1930. Les archives confirment la présence de minéralisations à haute teneur en cobalt, or, nickel, cuivre, chrome, zinc, plomb, platine et argent, ainsi que de minerai de cobalt pouvant atteindre 16,67 % de cobalt et des teneurs en or allant jusqu'à 68 grammes par tonne. Les estimations de ressources conformes au Comité non conjoint des réserves de minerai font état de 733 000 tonnes de minerai titrant 8 % de cobalt jusqu'à une profondeur de 200 mètres.

Marula émettra également des actions d'une valeur de 100 000 euros, qui seront suivies d'un paiement en espèces de 100 000 euros à l'issue de l'audit préalable. Elle financera également une étude de faisabilité actualisée et bancable et versera des frais de gestion mensuels de 100 000 ZAR, soit environ 4 300 GBP, à MC jusqu'à l'achèvement de l'étude. La société émettra des actions supplémentaires d'une valeur de 200 000 GBP et versera une rémunération en espèces de 1,7 million USD, soit à l'occasion du premier anniversaire de la signature, soit lorsque la décision d'exploiter la mine aura été prise.

Cours actuel de l'action : 7,47 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

