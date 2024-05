(Alliance News) - Marula Mining PLC a attribue des contrats a plusieurs societes kenyanes pour des operations a sa mine de manganese de Larisoro dans le comte de Samburu, au Kenya.

Les contrats portent notamment sur le forage et le dynamitage sur place, l'utilisation d'equipements miniers mobiles, le transport du minerai et des dechets, et l'expedition a Nairobi pour la distribution.

D'ici septembre 2024, Marula, une societe miniere basee a Londres et operant en Afrique, vise a produire entre 5 000 et 10 000 tonnes de manganese par mois a Larisoro.

La remise en etat et la modernisation du site se poursuivent, comme annonce en avril. Le premier tir de production a ete effectue dans le puits central de Larisoro et le transport du minerai et des dechets a commence selon les termes d'un contrat de transport initial d'une duree de trois ans.

Une fois livre a Nairobi, le minerai sera transporte a Mombasa pour le commerce international. Les ventes seront gerees dans le cadre du nouveau contrat d'achat a long terme de la societe. La societe a declare qu'une mise a jour de l'accord propose sera annoncee "en temps voulu".

Jason Brewer, directeur general, a commente l'accord : "Nous pensons que ces collaborations vont non seulement ameliorer nos capacites operationnelles, mais aussi contribuer de maniere significative a notre succes global et a notre croissance dans le secteur minier kenyan. Nos specialistes du forage et du dynamitage, nos partenaires logistiques et nos fournisseurs d'equipements miniers mobiles apportent une grande expertise qui, nous en sommes convaincus, contribuera a faire de la mine de manganese de Larisoro une exploitation miniere efficace et a long terme."

Les actions de Marula ont cloture en baisse de 2,8 % a 9,10 pence a Londres mercredi.

