Marula Mining augmente sa participation dans Takela Mining de 49% à 75%.

(Alliance News) - Marula Mining PLC a déclaré lundi avoir augmenté sa participation dans la société minière Takela Mining Tanzania Ltd, la faisant passer d'un peu moins de 50 % à 75 %.

Marula Mining, un investisseur minier basé à Haywards Heath, en Angleterre, a noté que l'acquisition de 550 000 USD augmente sa participation dans le projet de cuivre Kinusi, dans le centre de la Tanzanie.

Marula a expliqué : "La décision d'augmenter l'intérêt commercial de la société dans le projet de cuivre de Kinusi fait suite aux récentes visites du site par le conseil d'administration de la société, qui ont confirmé la minéralisation de cuivre à haute teneur et le potentiel que les administrateurs pensent qu'il existe là-bas, en particulier avec l'identification de 30 expositions de surface supplémentaires de minéralisation de cuivre dans toute la zone du projet au cours du trimestre précédent."

La société s'attend à ce que les travaux du groupe de conseil en géologie minière Geofields Tanzania Ltd commencent "sous peu" et s'achèvent au deuxième trimestre 2023.

Jason Brewer, directeur général de Marula Mining, a déclaré : "Avec des prix du cuivre à des niveaux aussi élevés et autour de la barre des 9 000 USD par tonne, et une demande qui devrait augmenter en raison de son utilisation dans les technologies vertes, comme les véhicules électriques et les infrastructures associées, Marula se trouve bien positionnée avec sa position majoritaire désormais décrochée sur le projet de cuivre de Kinusi."

Les actions de Marula Mining étaient en hausse de 3,9% à 5,195 pence chacune lundi après-midi à Londres.

