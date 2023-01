Marula Mining commence l'exploration du projet de graphite de Bagamoyo 12/01/2023 | 08:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Marula Mining PLC - Investisseur minier basé à Haywards Heath, Angleterre - Les activités initiales d'exploration du projet de graphite de Bagamoyo en Tanzanie ont commencé. La phase 1 comprendra la cartographie, l'échantillonnage et l'excavation de tranchées sur les 22 licences minières accordées et "ciblera la minéralisation de graphite à haute teneur, jumbo et à gros flocons". Elle devrait être achevée au cours du premier trimestre de cette année. Jason Brewer, directeur général, déclare : "Je suis ravi de confirmer que Marula continue de faire progresser rapidement ses activités à un rythme soutenu, et dans ce qui devient rapidement un portefeuille très intéressant de projets de métaux de batterie ici en Afrique. Le graphite continue de s'imposer comme un ingrédient essentiel dans la fabrication des batteries de véhicules électriques, et comme la demande mondiale de véhicules électriques continue d'augmenter, on s'attend à une augmentation considérable de la demande de graphite. Marula a l'intention de travailler à la fourniture du produit aux marchés mondiaux à partir de ses activités d'exploration et de développement en Tanzanie et en soutien à la transition verte." À la fin du mois de novembre, Marula Mining a conclu des protocoles d'accord contraignants avec le mineur tanzanien Kusini Gateaway Industrial Park Ltd, décrochant ainsi un intérêt commercial de 73 % dans Bagamoyo. Cours actuel de l'action : dernière cotation à 7,2 pence mercredi. Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 2.45p le 4 juillet Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DOW JONES AFRICA TITANS 50 INDEX 0.15% 481.32 5.00% S&P AFRICA 40 INDEX 0.35% 160.53 5.24% Toute l'actualité sur ALL STAR MINERALS PLC 08:36 Marula Mining commence l'exploration du projet de graphite de Bagamoyo AN