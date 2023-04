Marula Mining conclut des accords sur des projets tanzaniens

Marula Mining PLC - société minière et de développement axée sur l'Afrique - fait le point sur l'exécution de la documentation officielle relative à ses investissements en Tanzanie dans le cadre du projet de cuivre Kinusi et des projets de graphite Nyorinyori & Bagamoyo. Elle déclare avoir signé des accords commerciaux avec Takela Mining Tanzania Ltd pour les projets Kinusi et Nyorinyori Graphite, et avec Kusini Gateway Industrial Park Ltd pour le projet Bagamoyo Graphite. Les accords commerciaux ont été conclus selon les mêmes conditions et obligations commerciales que celles convenues dans les feuilles de conditions contraignantes signées précédemment entre les parties.

Jason Brewer, directeur général, a déclaré : "Je suis ravi de confirmer que la documentation juridique officielle relative à notre investissement dans chacun de nos trois projets tanzaniens est maintenant terminée et que les accords commerciaux ont été signés par toutes les parties. Il s'agit d'un autre développement positif pour Marula et pour nos activités minières et de développement."

Cours actuel de l'action : 0,16 EUR, en hausse de 20 % mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 0,03 EUR

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.