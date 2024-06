Marula Mining PLC - société minière basée à Londres et opérant en Afrique - conclut un accord de logistique à l'exportation avec la filiale de Scan Global Logistics Group, Scan Global Logistics Kenya Ltd, pour le transport et l'exportation du minerai de manganèse de la mine de manganèse de Larisoro, dans le comté de Samburu, au nord du Kenya. Selon les termes de l'accord, SGL Kenya gérera et supervisera tous les aspects du processus de transport et d'expédition du minerai. Marula a également obtenu une ligne de crédit renouvelable de 100 000 USD, qui sera utilisée pour gérer les coûts et son fonds de roulement pendant la vente et l'exportation des minerais de manganèse.

Cours actuel de l'action : 2,28 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 74

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

