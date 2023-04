Marula Mining observe les perspectives du graphite dans un projet africain

Marula Mining PLC - société minière et de développement axée sur l'Afrique - fait le point sur l'évolution du projet de graphite Bagamoyo en Tanzanie, dans lequel Marula détient une participation de 73 %. Les résultats de la phase 1 du programme ont permis d'observer deux tendances graphitiques dans les prospects graphitiques Mihuga et Saadan sud dans la zone du projet, qui s'étendent sur plus de deux kilomètres. Plusieurs affleurements de schiste graphiteux et de gneiss graphiteux sont présents avec des paillettes de grande taille visiblement observées, selon Marula, qui doivent maintenant être quantifiées. La société prévoit d'examiner les recommandations relatives au programme d'activités de la phase 2 avant le début des travaux prévu pour le second semestre de l'année.

Cours actuel de l'action : 12 pence

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

