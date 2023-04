Marula Mining trouve du graphite à Nyorinyori ; le projet Kinusi progresse

(Alliance News) - Marula Mining PLC a déclaré mardi avoir observé une minéralisation de graphite à haute teneur dans son projet de graphite Nyorinyori en Tanzanie.

L'investisseur minier basé à Londres, en Angleterre, a déclaré que les estimations visuelles indiquaient une teneur en graphite de plus de 90 % dans des veines de graphite larges et peu profondes. La société a ajouté qu'une minéralisation de graphite associée a été identifiée à la surface, sur une longueur de plus de deux kilomètres.

En outre, l'exploitation minière à petite échelle a permis d'identifier des "paillettes de graphite géantes", des échantillons ayant été prélevés pour déterminer la teneur totale en graphite et la taille des paillettes. Les résultats sont attendus pour le deuxième trimestre 2023. Un échantillon en vrac de 1,5 tonne sera également extrait et fera l'objet d'une analyse métallurgique complète, a indiqué la société.

Marula a ajouté qu'elle s'était engagée dans un programme d'exploration accéléré à Nyorinyori, tandis que des négociations ont été entamées avec Takela Mining Tanzania Ltd pour élargir potentiellement la portée du projet afin d'inclure jusqu'à 25 licences minières supplémentaires.

Le directeur général, Jason Brewer, a déclaré : "Nous sommes satisfaits des résultats prometteurs obtenus à Nyorinyori : "Nous sommes satisfaits des résultats prometteurs observés lors de notre récente visite sur le site du projet de graphite de Nyorinyori. La minéralisation de graphite à haute teneur et la présence de paillettes de graphite géantes témoignent de l'immense potentiel de ce projet. En conséquence, nous allons accélérer nos activités sur le site et les travaux d'exploration afin de mieux démontrer et réaliser ce potentiel".

Dans une annonce séparée, Marula a déclaré que les travaux de conception sont en cours d'achèvement pour l'installation d'une usine de traitement du cuivre dans sa mine de Kinusi, détenue à 75 %, également en Tanzanie.

La société a ajouté que les travaux sur le site commenceront en avril et comprendront la mise en place des bureaux de la mine et de l'infrastructure de soutien. La société entreprend également d'améliorer les routes d'accès et d'acheter du matériel et des véhicules miniers.

En outre, la Marula est en discussion avec des partenaires d'exploitation potentiels, qui ont reçu des échantillons pour analyse.

La société commencera à stocker les matériaux extraits avant l'achèvement de l'usine de traitement, tandis que les travaux d'exploration se poursuivront parallèlement aux opérations d'extraction et d'amélioration.

"Nous sommes ravis des progrès réalisés et de nos projets avec Takela Mining dans le cadre du projet de cuivre Kinusi. Notre récente transaction visant à augmenter notre participation commerciale dans le projet à 75 % démontre notre engagement dans cette entreprise prometteuse et, à la suite d'une récente visite du site avec eux et des représentants de Q Global Commodities, nous préparons maintenant rapidement nos programmes pour commencer les travaux sur le site dans le courant du mois", a commenté M. Brewer.

Les actions de Marula ont augmenté de 5,5 % à 12,40 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.