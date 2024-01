All Things Considered Group Plc est une entreprise musicale indépendante. Elle est engagée dans une activité musicale indépendante qui englobe les droits de diffusion en direct, l'agence de diffusion en direct, la production, la gestion d'artistes et une gamme d'autres services musicaux. Ses segments comprennent la représentation d'artistes et les services. Ses divisions commerciales comprennent ATC Management, ATC Live, Live Streaming : Driift, Live Streaming : Flymachine, ATC Services et ATC Experience. ATC Management fournit une gamme de services de gestion et cherche à développer une culture entrepreneuriale, collaborative et centrée sur l'artiste. ATC Live est une agence de réservation d'événements en direct pour les artistes. Driift offre aux artistes une solution de bout en bout pour leurs besoins en matière de diffusion en direct. Flymachine est une plateforme de livestreaming axée sur l'interaction communautaire et sociale. ATC Services englobe une gamme d'offres que la société peut proposer à la fois à ses propres clients et à des tiers. ATC Experience crée et distribue des expériences numériques et en personne dirigées par des artistes.

Secteur Production de spectacles