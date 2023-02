All ThingsConsidered s'attend à ce que la perte annuelle se réduise

All ThingsConsidered Group PLC - Société de musique basée à Londres qui fournit des services de gestion des talents, de réservation en direct et de livestreaming - S'attend à ce que les performances de 2022 soient conformes aux attentes du marché, avec une croissance à deux chiffres des revenus et une amélioration significative de la perte avant impôts ajustée. Le consensus du marché pour le chiffre d'affaires est de 11 millions de GBP et la perte avant impôt ajustée est de 300 000 GBP. En 2021, le revenu était de 9,1 millions GBP et la perte avant impôts était de 2,7 millions GBP. La société déclare que l'amélioration des conditions commerciales observée au cours du premier semestre de l'année s'est poursuivie au cours du second semestre, les marchés continuant à revenir à la normale.

Le directeur général Adam Driscoll déclare : "Je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés au cours de l'année, y compris un certain nombre de réalisations opérationnelles et stratégiques clés combinées à la croissance continue de notre activité de représentation d'artistes. Nous avons continué à étoffer nos listes d'artistes en attirant les meilleurs managers et agents dans notre entreprise, car notre éthique de "responsabilisation des créateurs" continue d'être un aimant pour les talents."

En septembre dernier, All ThingsConsidered a annoncé une perte avant impôts de 172 358 GBP pour le semestre clos le 30 juin, contre 2,5 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont augmenté de 20 %, passant de 5,0 millions de GBP à 6,0 millions de GBP.

Cours actuel de l'action : dernière transaction le 2 février à 80 pence chacun

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

