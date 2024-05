Allcargo Logistics Limited est une société de solutions logistiques intégrées basée en Inde. Les segments de la société comprennent la chaîne d'approvisionnement internationale, la distribution express, la logistique contractuelle, ainsi que d'autres segments non attribuables. Le secteur de la chaîne d'approvisionnement internationale comprend des opérations de transporteur public non maritime liées à des activités de consolidation de chargements inférieurs à des conteneurs et d'expédition de chargements complets de conteneurs. Le segment de la distribution express fournit des solutions de distribution express et de chaîne d'approvisionnement. Le segment de la logistique contractuelle fournit des solutions de logistique contractuelle de bout en bout et des solutions 3PL pour les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie, de l'alimentation ou du commerce électronique. Le segment offre des services complémentaires, notamment la distribution express, les NVOCC, les opérations CFS, le fret aérien national et international, etc.

