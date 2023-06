Soluzione Tasse SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur du conseil fiscal. La société est l'opérateur de référence pour la planification fiscale des petites et moyennes entreprises italiennes. Elle permet aux entrepreneurs des petites et moyennes entreprises italiennes, ainsi qu'aux indépendants, de réduire les impôts et de protéger les actifs de l'entreprise, grâce à une planification fiscale stratégique et à un contrôle de gestion. La société propose également des services tels que le conseil en matière de choix stratégiques, spécifiques aux besoins du client. Ses services sont assurés par des professionnels spécialisés, entre autres, dans la planification d'entreprise, le contrôle de gestion, la planification fiscale internationale et le GEIE, les fusions et acquisitions, les marques et la propriété intellectuelle et la réduction des charges sociales et fiscales.