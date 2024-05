(Alliance News) - Allcore Spa a annoncé mardi que le conseil d'administration a approuvé les revenus consolidés du groupe au 31 mars. Ceux-ci s'élèvent à 11,4 millions d'euros, soit une augmentation de 18 % par rapport au 31 mars 2023.

Gianluca Massini Rosati - président et PDG d'Allcore - a déclaré : " Les résultats positifs que nous avons obtenus au premier trimestre de cette année, combinés à la performance du deuxième trimestre, sont très encourageants et ramènent la sérénité dans les chiffres de l'entreprise après une année 2023 morose, démontrant que les mesures correctives prises au cours des six derniers mois portent leurs fruits et que notre modèle d'entreprise est solide, rentable et poursuit sa trajectoire de croissance ". En particulier, l'augmentation des revenus des services d'adhésion, de conseil stratégique et de conseil fiscal confirme notre capacité à répondre pleinement aux besoins de nos clients."

"Bien entendu, nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons à travailler avec la plus grande détermination et le plus grand sérieux pour consolider notre position sur le marché et offrir des solutions de plus en plus innovantes et avantageuses aux petites et moyennes entreprises italiennes. Nous sommes conscients que pour maintenir ces résultats, il est essentiel de ne pas baisser la garde et de poursuivre notre engagement constant pour atteindre les objectifs que nous avons fixés pour toutes les entités juridiques".

Allcore a clôturé la séance de mardi dans le rouge de 0,3 pour cent à 1,60 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

