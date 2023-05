Allcore termine le premier trimestre avec des revenus en hausse

(Alliance News) - Allcore Spa a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31 mars, qui s'élevait à 9,7 millions d'euros, soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Gianluca Massini Rosati, président-directeur général d'Allcore Spa, a déclaré : " La fin croissante de 2022 et le début positif de 2023 constituent des bases solides sur lesquelles nous pourrons continuer à développer les domaines que nous considérons comme les plus stratégiques dans les mois à venir, en particulier ceux liés à la fiscalité et au conseil aux entreprises ".

"Les excellents résultats obtenus montrent que le groupe Allcore est désormais reconnu comme un point de référence pour les PME italiennes, non seulement en matière de planification fiscale et de gestion comptable, mais aussi en matière de conseil stratégique et de formation."

Allcore a clôturé la séance de lundi dans le vert, avec une hausse de 2,4 % à 2,55 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

