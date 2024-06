Allegiant Gold Ltd. est une société canadienne de taille moyenne spécialisée dans l'exploration des métaux précieux. Les activités de la société sont l'exploration et l'évaluation de propriétés de ressources situées aux États-Unis d'Amérique. Les projets de la société comprennent Bolo, Eastside, Four Metals, Goldfield West et Travertine Sinter (TS) Prospect. La société détient également d'autres actifs d'exploration et d'évaluation situés aux États-Unis, à savoir Browns Canyon et Overland Pass. Le projet Bolo est situé à environ 60 kilomètres (km) au nord-est de Tonopah, au Nevada. Le projet Eastside est situé à environ 32 km à l'ouest de Tonopah, au Nevada. Le projet Four Metals est situé dans le district de Patagonia, à 16 km au nord de Nogales, dans le comté de Santa Cruz, en Arizona. La société détient une participation de 100 % dans le projet Goldfield West, qui consiste en 105 titres miniers, soumis à une redevance de 2 %. Le prospect TS se trouve à environ 2,2 kilomètres à l'est des claims les plus à l'est du prospect Eastside.

Secteur Or