Allegiant Travel Company est une société de voyages d'agrément dont l'objectif est de fournir des services et des produits de voyage et de loisirs aux habitants des villes mal desservies des États-Unis. La société propose divers services et produits de voyage, notamment des services réguliers de transport aérien, des produits et services auxiliaires liés au transport aérien, des produits et services de tiers et des services de transport aérien à forfait. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Airline et Sunseeker Resort. Le secteur Airline fonctionne comme une seule unité commerciale et comprend tous les services réguliers de transport aérien, les produits et services auxiliaires liés au transport aérien, les produits et services de tiers, les contrats de transport aérien à prix fixe et les autres revenus liés au transport aérien. Le segment Sunseeker Resort fonctionne comme une seule unité commerciale et comprend des chambres d'hôtel et des suites à occuper, des salles de réunion pour les groupes, des options de restauration, le terrain de golf Aileron et d'autres équipements du complexe.

