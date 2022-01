Allegiant défend sa nouvelle commande de Boeing 737 MAX

Allegiant Travel Co a tenté jeudi d'apaiser les inquiétudes des investisseurs, qui craignaient que son projet d'ajouter 50 nouveaux avions Boeing Co 737 MAX à sa flotte d'Airbus usagés n'entraîne une hausse des coûts d'exploitation.

La société basée à Las Vegas, qui gère un transporteur à très bas coût, a déclaré que l'achat de jets pour un montant de 5,5 milliards de dollars faisait partie de sa stratégie de croissance à long terme et qu'il se traduirait par plus de 300 millions de dollars d'économies.

"Stratégiquement, vous ne pouvez pas être tout en voiture d'occasion", a déclaré le directeur général Maury Gallagher aux investisseurs lors d'un appel.

Les actions d'Allegiant ont chuté de plus de 8 % mercredi après que la compagnie a confirmé son intention, d'abord rapportée par Reuters, d'acheter des jets 737 MAX 7 et 737 MAX 8-200. Les actions étaient en hausse d'environ 2 % jeudi.

La commande de Boeing marque un changement d'approche radical de la part de la compagnie aérienne nationale à croissance rapide, qui s'appuyait auparavant principalement sur des appareils Airbus d'occasion.

La stratégie consistant à utiliser de vieux appareils Airbus très usagés a permis à la compagnie de maintenir ses coûts à un bas niveau. Selon CFRA Research, le coût par siège-mile disponible (CASM) d'Allegiant - la mesure standard du secteur indiquant ce qu'il en coûte pour faire voler un siège sur un mile - est inférieur d'au moins 35 % à celui des grandes compagnies aériennes.

Les analystes estiment qu'une flotte mixte pourrait augmenter ses coûts d'exploitation.

Allegiant a toutefois déclaré que le coût annuel de propriété et de carburant des avions MAX devrait être inférieur à celui de sa flotte actuelle, et que les nouveaux avions généreraient des bénéfices plus élevés.

La compagnie à très bas coûts entend profiter de la demande post-pandémique en matière de voyages d'agrément en ajoutant plus de 400 liaisons. Elle souhaite disposer de plus de 250 appareils d'ici la fin de la décennie.

Mais à mesure que la taille de sa flotte augmente, la compagnie estime qu'il sera difficile de trouver suffisamment de pièces détachées d'occasion pour la maintenance.

M. Gallagher a déclaré que la perspective d'exploiter une flotte de plus de 100 avions d'occasion n'était plus tenable. "Aucune compagnie aérienne au monde n'est gérée de cette manière - c'est tout simplement impossible", a-t-il déclaré.

L'expansion d'Allegiant est le dernier signe en date de la croissance des compagnies à très bas coûts qui combinent des tarifs très bas avec des frais facultatifs. Ces compagnies devraient émerger en position de force de la pandémie de COVID-19.

La compagnie a déclaré que son "parti pris" serait de financer et de posséder les appareils Boeing, car elle a la capacité financière de réaliser l'opération.

Allegiant achètera 30 appareils 737 MAX 7 et 20 appareils 737 MAX 8-200. Elle prendra livraison de 10 de ces appareils en 2023, 24 en 2024 et 16 en 2025.

Cet accord est un coup de pouce pour Boeing, après que deux clients clés de l'aviation moyen-courrier, Qantas et plusieurs filiales d'Air France-KLM, se soient tournés vers Airbus en décembre. (Reportages d'Eric M. Johnson à Seattle et de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; corrections d'Elaine Hardcastle, Mark Porter et Cynthia Osterman)