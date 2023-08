Allegiant Travel Company est une société de voyages d'agrément dont l'objectif est de fournir des services et des produits de voyage aux habitants des villes mal desservies des États-Unis. Elle opère à travers deux segments : Le segment des compagnies aériennes et le segment des centres de villégiature Sunseeker. Le segment Airline fonctionne comme une seule unité commerciale et comprend tous les services réguliers de transport aérien, les produits et services auxiliaires liés au transport aérien, les produits et services de tiers, les contrats de transport aérien à prix fixe et les autres revenus liés au transport aérien. Le segment Sunseeker Resort représente l'activité liée au développement et à la construction du Sunseeker Resort dans le sud-ouest de la Floride, ainsi qu'à la rénovation de l'Aileron Golf Course. Elle fournit des services de transport aérien régulier sur des vols sans escale à fréquence limitée, principalement entre des villes mal desservies et des destinations de loisirs populaires. Elle propose des produits et services auxiliaires liés au transport aérien. Elle fournit des produits de voyage à des tiers, tels que des chambres d'hôtel et des transports terrestres.

Secteur Compagnies aériennes