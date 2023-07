ALLEGION PLC : Barclays à l'achat

Allegion plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de sécurité. Les produits sont vendus sous les marques Cisa, Interflex, LCN, Schlage, Von Duprin, Aptiq, Bocom, Briton, Bricard, Dexter, Falcon, Glynn-Johnson, Ito Kilit, Ives, Kryptonite, Legge, Normbau, Steelcraft et Xceedid. L'activité s'organise autour de 3 secteurs : - sécurité des entreprises : fabrication de cadres et d'accessoires des portes, de systèmes d'identification, de contrôle d'accès, de verrouillage des portes, etc. ; - sécurité des bâtiments : fabrication de serrures mécaniques et électroniques et de systèmes de verrouillage portable ; - sécurisation de la ville : fabrication de systèmes de vidéosurveillance, de contrôle et de détection des véhicules, de contrôle d'accès dans les bâtiments municipaux et dans les garages de stationnement. 73,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Communications et réseautage