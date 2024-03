Allegro MicroSystems, Inc. est un concepteur, un développeur, un fabricant sans usine et un distributeur de circuits intégrés de capteurs et de circuits analogiques de puissance à application spécifique. La société est un fournisseur de solutions de circuits intégrés de capteurs magnétiques sur le marché de l'automobile. Ses circuits intégrés de capteurs permettent à ses clients de mesurer avec précision le mouvement, la vitesse, la position et le courant, tandis que ses circuits intégrés de puissance comprennent des pilotes de moteur résistants aux hautes températures et aux hautes tensions, des circuits intégrés de gestion de l'énergie, des circuits de pilotage de diodes électroluminescentes et des pilotes de portes isolées. Son portefeuille de produits diversifié fournit des solutions pour l'électrification des véhicules, les fonctions de sécurité des systèmes avancés d'aide à la conduite automobile (ADAS), l'automatisation pour l'industrie 4.0 et les technologies d'économie d'énergie pour les centres de données et les applications d'énergie verte. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Crocus Technology, Inc. propose des solutions technologiques avancées de capteurs à magnétorésistance en tunnel (TMR) aux concepteurs et fabricants d'électronique industrielle, automobile et grand public.