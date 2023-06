Allergy Therapeutics mise sur le second semestre pour augmenter ses revenus

(Alliance News) - Allergy Therapeutics PLC a annoncé lundi que sa perte s'était creusée et que son chiffre d'affaires avait baissé, les coûts augmentant au fur et à mesure que de nouvelles études de recherche progressent, mais a prédit une amélioration des ventes au second semestre de l'année grâce à une demande plus forte sur le marché des allergies saisonnières.

Allergy Therapeutics est une société commerciale de biotechnologie basée dans le West Sussex, en Angleterre, qui se consacre au traitement et au diagnostic des troubles allergiques, notamment par le biais de vaccins.

La cotation de ses actions avait été suspendue sur l'AIM en janvier, en raison du retard dans la publication des résultats intermédiaires, mais elle a été rétablie lundi matin. Allergy Therapeutics a perdu 70% à 1,79 pence à Londres lundi matin.

Allergy Therapeutics a déclaré que sa perte avant impôts pour les six mois se terminant le 31 décembre s'est creusée à 8,2 millions de livres sterling, contre 7,3 millions de livres sterling pour la même période en 2021. La marge brute a diminué de 28 %, passant de 35,9 millions de livres sterling à 25,8 millions de livres sterling.

Allergy Therapeutics a déclaré que le chiffre d'affaires pour le semestre était en baisse de 18%, à 39,9 millions de livres sterling, contre 48,7 millions de livres sterling l'année précédente. Elle a attribué cette baisse à un arrêt volontaire de la production au début du mois d'octobre 2022, lorsque son usine Freeman de Worthing, en Angleterre, a été fermée pour faciliter l'amélioration du site. La production a repris le 28 octobre.

Le coût des ventes d'Allergy Therapeutics a augmenté de 10 %, passant de 12,8 millions de livres sterling à 14,1 millions de livres sterling, tandis que les dépenses administratives ont augmenté de 12 %, passant de 10,6 millions de livres sterling à 11,9 millions de livres sterling, après que l'entreprise a augmenté ses dépenses informatiques.

Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 69 %, passant de 5,0 millions de livres sterling à 8,5 millions de livres sterling. Allergy Therapeutics a déclaré que cette augmentation était principalement due aux préparatifs de son étude P101 sur l'allergie à l'arachide et au lancement de son étude G306 Pollinex Quattro grass.

Allergy Therapeutics disposait de 15,2 millions de livres sterling de liquidités au 31 décembre, contre 20,5 millions de livres sterling au 30 juin 2022.

Allergy Therapeutics a déclaré qu'elle génère habituellement environ un tiers de son chiffre d'affaires total au cours du second semestre de l'année se terminant le 30 juin. Elle s'attend à ce que les ventes du second semestre continuent de progresser légèrement par rapport à celles du premier semestre.

Les ventes pour le prochain exercice financier devraient être légèrement réduites, l'investissement dans de multiples essais cliniques, y compris l'étude G306 sur les graminées, entraînant une augmentation des coûts de recherche et de développement.

Allergy Therapeutics s'attend également à avoir besoin d'un financement supplémentaire à partir de septembre environ pour le commerce, la poursuite des programmes de recherche, les dépenses d'investissement et le fonds de roulement. L'entreprise a déclaré avoir eu des discussions "positives" avec certains actionnaires, mais n'a fait état d'aucun "accord contraignant" à ce jour.

Allergy Therapeutics a indiqué qu'une incertitude matérielle subsistait quant à sa capacité à poursuivre son activité. Cela est dû à de multiples facteurs, y compris le risque que l'étude G306 soit un échec, et le risque que les investisseurs existants ne puissent pas ou ne veuillent pas apporter de nouveaux fonds.

