Allergy Therapeutics plc est une société pharmaceutique spécialisée intégrée basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le traitement et le diagnostic des troubles allergiques, y compris les vaccins d'immunothérapie sans aluminium qui ont le potentiel de guérir la maladie. La société vend ses propres produits et ceux de tiers à partir de ses filiales dans neuf pays européens et par le biais d'accords de distribution dans dix autres pays. Son portefeuille de produits en développement clinique comprend des vaccins contre les graminées, les arbres et les acariens, ainsi qu'un vaccin contre l'allergie à l'arachide en développement préclinique. Les candidats de son portefeuille de produits comprennent l'herbe MATA MPL, le bouleau MATA MPL, l'ambroisie MATA, le venin d'abeille SCIT, le venin de guêpe SCIT, l'ambroisie MATA MPL, les arbres MATA, les arbres MATA MPL, l'arachide SCIT et d'autres encore. Son portefeuille de produits commerciaux comprend Pollinex, Venomil et Acarovac. Elle est présente en Autriche, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale