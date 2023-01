Le chiffre d'affaires d'Allergy Therapeutics baisse mais l'optimisme règne quant au financement.

(Alliance News) - Allergy Therapeutics PLC a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à une baisse de ses revenus au cours du premier semestre de son exercice financier, mais elle reste confiante quant aux possibilités de financement.

Allergy Therapeutics est une société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, en Angleterre, qui se concentre sur le traitement et le diagnostic des troubles allergiques, notamment sur les vaccins d'immunothérapie sans aluminium ayant le potentiel de guérir la maladie.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus du semestre se terminant le 31 décembre s'élèvent à 39,9 millions de livres sterling, soit une baisse de 18 % par rapport aux 48,7 millions de livres sterling de l'année précédente.

"Cette diminution des revenus est principalement due à la pause volontaire à court terme annoncée précédemment dans la production au Royaume-Uni, ainsi qu'à la rationalisation stratégique antérieure de certains produits plus anciens du portefeuille", a expliqué Allergy Therapeutics.

Pour l'avenir, Allergy Therapeutics s'attend à ce que les ventes se maintiennent à un niveau similaire à celui de l'année dernière, avant de se redresser au cours du prochain exercice.

La société a noté qu'elle examine les options de financement suite à la pause temporaire de la production qui a entraîné le besoin d'un financement supplémentaire à court terme.

"La société est de plus en plus confiante que ses discussions sur le financement aboutiront à un résultat positif et informera le marché en temps voulu", a-t-elle déclaré.

Allergy Therapeutics a ajouté qu'elle "travaille activement" à la finalisation de ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

Les actions de la société ont plongé à la fin du mois de décembre, lorsqu'elle a déclaré que ses actions seraient suspendues, en raison de retards dans la réalisation de l'audit de ses résultats annuels.

Les actions de la société ont été suspendues à 6,00 pence chacune. Au cours des 12 derniers mois, l'action a perdu 76 %.

En septembre dernier, la société a annoncé ses résultats préliminaires non vérifiés pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin.

Elle a sombré dans une perte avant impôts de 12,7 millions GBP, contre un bénéfice de 3,7 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont baissé à 72,8 millions de GBP, contre 84,3 millions de GBP l'année précédente.

