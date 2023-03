Euronext appuie sur le bouton de réinitialisation pour les perspectives de fusion et d'acquisition d'Allfunds après avoir baissé son offre.

La semaine dernière, Euronext avait proposé une offre indicative en espèces et en actions pour Allfunds de 5,5 milliards d'euros (5,86 milliards de dollars), faisant chuter ses propres actions en signe de scepticisme des actionnaires.

Mardi, Euronext a retiré son offre indicative, et Allfunds a déclaré que son conseil d'administration avait jugé les conditions inadéquates et que les discussions étaient terminées.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un accord qui change la donne, Allfunds aurait aidé Euronext à rattraper ses rivaux comme le London Stock Exchange Group, ICE et d'autres, qui se sont éloignés des activités de négociation traditionnelles pour se diversifier dans des domaines comme les données et l'analyse.

Allfunds aurait ajouté une nouvelle couche à l'activité d'Euronext, en aidant les sociétés de gestion de fonds à vendre des fonds au-delà des frontières et à naviguer dans des règles de données complexes.

Après la fin des pourparlers de fusion, Euronext a déclaré que la société avait pris sa décision après avoir effectué une vérification préalable.

Un porte-parole d'Allfunds a déclaré : "En dehors d'une discussion sur les finances de la société rendues publiques, Euronext n'a reçu aucun autre accès à la diligence raisonnable."

Le retrait d'Euronext laisse le champ libre à d'autres acteurs, a déclaré une source proche des pourparlers initiaux entre Allfunds et Euronext.Les soumissionnaires potentiels, y compris les fonds de rachat, envisagent maintenant de jeter leur chapeau dans l'anneau, a déclaré une deuxième source, ajoutant que le capital-investissement serait en mesure de lever des fonds pour une reprise.

Les analystes ont également indiqué que la Deutsche Boerse d'Allemagne était un soumissionnaire potentiel pour Allfunds, dans le but de renforcer ses services de fonds existants.

"En vertu du fait de ne rien faire, nous pensons que Deutsche Boerse sort vainqueur de cet épisode", ont déclaré les analystes de Jefferies. Un accord "pourrait encore revenir pour Allfunds, mais il n'y a pas d'impératif de temps évident".

Une porte-parole de Deutsche Boerse a refusé de commenter.

REVERSAL RARE

Euronext s'était jusqu'à présent concentré sur le rachat de bourses nationales, dont la plus récente était Borsa Italiana, pour devenir une bourse paneuropéenne, avec des bourses à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris.

Il reste peu de bourses européennes à acheter pour Euronext, et d'autres acquisitions pourraient se heurter à des contraintes de concurrence.

Les analystes d'ING ont estimé que l'offre indicative d'Euronext était trop basse. "Il est clair que le conseil d'administration et les actionnaires majoritaires d'Allfunds ont fait de même", ont déclaré les analystes.

Le changement d'avis soudain d'Euronext est un geste inhabituel pour le PDG Stéphane Boujnah, bien qu'Euronext ait des conditions financières strictes sur les rachats, ce qui signifie qu'elle ne peut pas poursuivre un accord à n'importe quel prix.

Toute reprise doit avoir un objectif de retour sur capital supérieur au coût moyen pondéré du capital après trois à cinq ans, conformément aux propres critères d'investissement d'Euronext.

Euronext développe également des activités de compensation d'actions et de produits dérivés, et doit éviter la distraction qu'apporterait une offre publique d'achat contestée et coûteuse.

(1 $ = 0,9389 euros)