L'opérateur boursier suisse SIX a annoncé une perte de 1,01 milliard de francs suisses (1,15 milliard de dollars) en 2023, après avoir comptabilisé deux dépréciations sans effet sur la trésorerie précédemment signalées.

Le groupe avait déclaré en décembre qu'il comptabiliserait un ajustement de valeur d'environ 860 millions de francs suisses sur sa participation de 10,5 % dans Worldline, reflétant une baisse du prix de l'action du fournisseur de paiements.

Il avait également signalé une charge sans effet sur la trésorerie d'environ 340 millions de francs en rapport avec une dépréciation du fonds de commerce attribué au groupe BME en raison de l'augmentation des taux d'actualisation et de la baisse des volumes de transactions.

Sans ces charges, SIX aurait enregistré un bénéfice de 181 millions de francs, contre 185 millions un an plus tôt.

"Malheureusement, le solide résultat d'exploitation a été affecté par deux importants ajustements de valeur sans effet sur la trésorerie", a déclaré Jos Dijsselhof, directeur général, dans un communiqué.

"Nous sommes confiants dans notre croissance future, nos performances financières constantes et notre capacité à générer des rendements élevés pour nos actionnaires.

SIX a indiqué qu'elle augmenterait son dividende de 2% à 5,20 francs suisses par action pour les quelque 120 institutions financières, dont UBS, qui sont ses actionnaires, soit un versement de 101,5 millions de francs.

Elle a également laissé entendre qu'elle était ouverte aux fusions et acquisitions et a déclaré que les acquisitions de type "bolt-on" ainsi que les opportunités de partenariat permettraient de renforcer son portefeuille.

"Nous examinons constamment les possibilités de fusions et d'acquisitions dans nos quatre domaines d'activité", a déclaré Daniel Schmucki, directeur financier, à Reuters.

"Globalement, les opportunités sont plus évidentes dans la division Information financière que dans les activités boursières.

En janvier, Reuters a rapporté que SIX envisageait une offre pour la société de distribution de fonds Allfunds, citant deux sources au fait de la situation.

