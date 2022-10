La vente de la participation de Credit Suisse dans Allfunds permet de lever 334 millions d'euros - teneur de livre

L'accord intervient alors que Credit Suisse s'efforce de concrétiser des ventes d'actifs qui pourraient limiter les liquidités dont elle a besoin auprès des investisseurs, à quelques jours de la présentation de la refonte de la banque.

L'activité de produits titrisés de la banque d'investissement de la banque suisse est également à vendre, et elle a lancé un processus qui pourrait inclure la vente de sa branche américaine de gestion d'actifs, a déclaré une source à Reuters.

Les négociations sur les cessions dureront probablement jusqu'à la dernière minute avant que le remaniement ne soit annoncé en même temps que les résultats du troisième trimestre, le 27 octobre.

Le créancier suisse en difficulté veut tirer un trait sur une série de scandales et d'actions en justice dans le cadre d'un remaniement qui l'amènerait probablement à réduire une banque d'investissement volatile et à se concentrer encore plus sur la gestion de la richesse de clients riches.

(1 $ = 1,0239 euros)