Il est peu probable qu'Euronext fasse une nouvelle offre pour Allfunds, car elle recherche des acquisitions susceptibles d'accroître et de diversifier ses revenus, a déclaré son PDG Stéphane Boujnah à Reuters.

Le groupe boursier basé à Paris a retiré une offre de 5,5 milliards d'euros (6 milliards de dollars) pour la plateforme de fonds d'investissement basée en Espagne en février, après que la nouvelle de l'offre possible ait fait chuter les actions d'Euronext.

"Les acquisitions resteront un élément important de la stratégie d'Euronext, dans le respect de certains critères stricts", a déclaré M. Boujnah, ancien banquier d'affaires, dans une interview accordée cette semaine.

"Les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas faire Allfunds demeurent. Ce n'est donc pas une priorité pour 2024", a-t-il ajouté.

Le cours de l'action d'Euronext s'est redressé, mais celui d'Allfunds reste nettement inférieur.

Cela a incité Allfunds à nommer des conseillers pour un examen stratégique qui pourrait aboutir à une vente à un fonds d'investissement privé, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet.

Allfunds s'est refusé à tout commentaire.

M. Boujnah a déclaré qu'Euronext - qui gère les bourses d'Amsterdam, de Bruxelles, de Dublin, de Lisbonne, de Milan, d'Oslo et de Paris - envisagerait d'ajouter de nouvelles bourses en Europe continentale, bien qu'il ait déclaré qu'il n'en restait que peu à consolider.

L'entreprise étudiera également la possibilité de procéder à des acquisitions dans des secteurs adjacents en dehors de l'Europe, après avoir envisagé des transactions au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que des transactions plus modestes en Asie.

"Nous examinerons certainement des actifs dans ces zones géographiques", a déclaré M. Boujnah, qui est directeur général d'Euronext depuis 2015.

M. Boujnah a refusé de commenter un rapport de Reuters en septembre selon lequel Euronext envisageait de faire une offre pour la plateforme américaine de prêt de titres EquiLend.

Sa mise à jour de la stratégie d'acquisition d'Euronext intervient alors que les groupes boursiers recherchent de nouvelles sources de revenus pour réduire leur dépendance à l'égard des revenus plus volatils de la cotation et de la négociation.

Les introductions en bourse mondiales ont connu leur pire année depuis 2016 jusqu'à présent en 2023, selon les données de Dealogic, alors que la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique ont ébranlé les marchés.

Cependant, Euronext a déclaré qu'elle devrait terminer l'année avec 64 nouvelles cotations, ajoutant près de 50 milliards d'euros à la capitalisation boursière globale. Il s'agit notamment de la double cotation du géant espagnol du transport Ferrovial à Amsterdam et du groupe de mode américain Coty.

L'année dernière, le groupe a fait état de 83 cotations pour une valeur de marché combinée de 23 milliards d'euros.

"Les introductions en bourse internationales ne se font plus à Londres, mais sur les marchés Euronext", a-t-il déclaré.

Interrogé sur le risque que les entreprises européennes déplacent leurs cotations vers les États-Unis à la recherche de valorisations plus élevées ou de liquidités plus importantes, M. Boujnah a déclaré que la menace était plus grande pour le London Stock Exchange Group.

"New York est un problème pour Londres, pas pour l'Europe", a-t-il déclaré.

"Jusqu'à présent, la principale tension et le principal problème liés à l'attrait de New York ont concerné les entreprises basées au Royaume-Uni. Pour l'instant, je ne vois pas de risque que les grandes entreprises européennes envisagent de faire de même.

La capitale britannique voit une série de grandes entreprises transférer leur cotation de l'autre côté de l'Atlantique, notamment le groupe de matériaux de construction CRH et la société d'emballage Smurfit Kappa, ainsi que d'autres qui cherchent à s'introduire en bourse à l'étranger, comme le fabricant de puces Arm Holdings.

Le Royaume-Uni s'efforce d'attirer davantage d'introductions en bourse en assouplissant les règles de cotation et en encourageant les investissements dans les jeunes entreprises locales. Cette semaine, l'organisme britannique de surveillance des marchés a proposé un point d'entrée unique afin de simplifier et d'accélérer la cotation des sociétés, dans le cadre de la plus grande réforme de ce type depuis trente ans.

L'Europe continentale n'a pas été épargnée. Le fabricant allemand de sandales Birkenstock a fait ses débuts à la Bourse de New York en octobre, tandis que Ferrovial souhaite également être cotée aux États-Unis.

L'Union européenne a du pain sur la planche pour rendre ses marchés de capitaux plus compétitifs, notamment en mettant en place un organisme unique de surveillance des marchés, à l'instar de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, a déclaré M. Boujnah.

"Nous devons passer à un système de supervision unique", a-t-il déclaré. "Il y a des arguments et une dynamique qui vont dans la bonne direction vers l'émergence d'une SEC européenne.

Dans un discours prononcé le mois dernier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a appelé à la création d'une SEC européenne et d'un marché des capitaux consolidé afin de débloquer des financements pour l'Union européenne. (1 dollar = 0,9137 euro)