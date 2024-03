SIX Group a exclu de faire une offre pour le groupe de distribution de fonds Allfunds après avoir étudié une acquisition, et va plutôt considérer d'autres transactions qui peuvent développer son activité de données ou lui donner accès à de nouvelles classes d'actifs, a déclaré son PDG Jos Dijsselhof à Reuters.

"Nous ne pensons pas que ce soit quelque chose pour nous", a déclaré M. Dijsselhof lors d'une interview mercredi, lorsqu'il a été interrogé sur Allfunds. "Nous avons également jeté un coup d'œil, mais ce n'est pas notre tasse de thé.

Ces commentaires interviennent deux mois après que Reuters a rapporté que SIX, l'opérateur des bourses suisse et espagnole, en était aux premiers stades de l'étude d'un rachat de la société Allfunds, cotée à Amsterdam. Les actions d'Allfunds ont chuté de 2,4 % après la publication de l'article de Reuters jeudi.

M. Dijsselhof a déclaré que SIX était en contact avec des sociétés de capital-investissement, y compris Hellman & Friedman, le principal actionnaire d'Allfunds, et qu'elle examinait en permanence le marché en vue d'éventuelles acquisitions.

Le groupe basé à Zurich est moins intéressé par l'acquisition d'autres bourses européennes, a déclaré Dijsselhof, qui dirige la société depuis 2018.

"Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre nous lancer dans les produits dérivés ou faire quelque chose avec d'autres classes d'actifs, peut-être même les changes... cela pourrait être intéressant", a-t-il dit.

"Probablement qu'une acquisition de données aurait en fait une priorité plus élevée qu'une autre acquisition de bourse".

SIX a généré plus de 1,5 milliard de francs suisses (1,66 milliard de dollars) de revenus d'exploitation l'année dernière, les données étant la deuxième source de revenus la plus importante avec plus de 400 millions de francs.

M. Dijsselhof a déclaré qu'il espérait que le groupe doublerait au moins son chiffre d'affaires global, ainsi que celui de l'unité d'information financière, au cours des cinq prochaines années.

Il a également déclaré qu'il souhaitait développer davantage ses activités de paiements domestiques, y compris par le biais d'acquisitions.

"Je pense que notre portefeuille diversifié est un véritable atout de SIX Group, que peu d'autres groupes boursiers possèdent", a-t-il déclaré.

Contrairement à d'autres groupes d'infrastructure de marché, les actions de SIX ne sont pas cotées en bourse, ce qui signifie qu'elle dispose de moins d'options pour financer des transactions.

Le groupe pourrait se tourner vers ses quelque 120 actionnaires bancaires pour obtenir des liquidités et même envisager une entrée en bourse s'il souhaitait réaliser des opérations plus transformatrices, a déclaré M. Dijsselhof.

Il a toutefois précisé qu'il n'était pas prévu que l'opérateur boursier modifie la structure de son actionnariat et qu'il ne s'était jamais trouvé dans une situation où il avait dû se démener pour trouver de l'argent afin de financer une opération.

SIX Group avait préparé une offre pour Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, lorsque son propriétaire de l'époque, le London Stock Exchange Group, l'a mise en vente, a révélé M. Dijsselhof.

Euronext, dont le siège est à Paris, a fini par acheter l'actif en 2021 pour plus de 4 milliards d'euros (4,33 milliards de dollars).

(1 $ = 0,9056 franc suisse) (1 $ = 0,9243 euro) (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres. Rédaction : Anousha Sakoui, Elaine Hardcastle et Kirsten Donovan)