L'opérateur boursier suisse SIX Group envisage de faire une offre sur la société de distribution de fonds Allfunds, selon deux sources au fait de la situation, une démarche qui pourrait être compliquée par la difficulté de trouver un financement pour l'acquisition.

La direction d'Allfunds devrait rencontrer des soumissionnaires potentiels le mois prochain, a déclaré l'une des sources, tandis que l'autre a indiqué qu'aucune offre de SIX, dont le siège est à Zurich, n'était imminente.

Allfunds, cotée à Amsterdam, travaille avec Goldman Sachs et Citigroup sur un examen stratégique qui pourrait déboucher sur une vente et a également suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement, ont déclaré deux autres personnes au fait de la situation.

Bien que les conversations sur l'avenir d'Allfunds soient préliminaires, elles pourraient prendre de l'ampleur au cours du premier trimestre, après la publication de ses résultats annuels en février, ont déclaré les deux sources.

Des fonds tels qu'Advent, Brookfield, CVC et KKR ont manifesté leur intérêt, ont déclaré deux personnes au fait du processus, mais il n'a pas été précisé si l'un d'entre eux avait l'intention de faire une offre.

Les porte-parole de SIX, qui appartient à environ 120 banques, et d'Allfunds se sont refusés à tout commentaire. Advent, Brookfield, CVC et KKR se sont refusés à tout commentaire.

Aucune des cinq sources n'a pu être nommée car les discussions ne sont pas publiques.

Certaines d'entre elles ont déclaré que SIX pourrait avoir des difficultés à lever des fonds pour une acquisition.

Elle a annoncé une perte nette pouvant atteindre 1,1 milliard de francs suisses (1,27 milliard de dollars) pour 2023, principalement en raison des dépréciations de sa participation dans le fournisseur de paiements européens Worldline.

Euronext, qui abrite les bourses de Paris, d'Amsterdam et de Milan, a fait une offre avortée de 5,5 milliards d'euros (5,97 milliards de dollars) pour Allfunds l'année dernière.

Le conseil d'administration d'Allfunds, dont la capitalisation boursière s'élevait à 3,62 milliards d'euros mardi, a déclaré qu'il avait eu des discussions avec Euronext, mais que les termes de sa proposition étaient "inadéquats".

Allfunds, qui permet aux fonds d'accéder à un vaste réseau d'institutions financières, gère 1,3 billion d'euros d'actifs par l'intermédiaire de 860 contrats de distribution et de 17 bureaux dans le monde.

